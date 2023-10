Bari, piazza Umberto tra degrado e paura: “Io picchiato più volte”

“Piazza Umberto fa paura, sono stato picchiato più volte. E’ una schifezza ad ogni ora”. A raccontarlo a Borderline24 è uno dei guardiani che si occupa di prendersi cura dei bagni pubblici presenti in zona che, quotidianamente, evidenzia, assiste a “scene da brividi”. Da chi spaccia anche alla luce del giorno a chi utilizza le strutture pubbliche, tra cui gli spazi della stessa piazza, ma anche dei bagni, senza averne rispetto, lasciando tutto sporco o gettando rifiuti di ogni tipo nelle aiuole. Ma non solo, anche il degrado di alcune zone, con pavimento a tratti dissestato e cattivi odori oltre ad un continuo stato di abbandono. Sono solo alcune delle problematiche evidenziate a cui fanno eco quelle di alcuni cittadini che, oltre ad essere fortemente preoccupati per le condizioni in cui verte una delle piazze più centrali della città, attendono il restyling.

“Qui è una schifezza – ha raccontato ancora il guardiano – in tanti anni che sono qui le cose non sono cambiate. Purtroppo ho subito atti violenti diverse volte. Ci sono persone che utilizzano questa piazza senza rispetto, ne vedo di ogni tipo, almeno fino a quando sono in servizio. Fa molta paura stare qui tutto il giorno, a volte ci si sente soli, perché i controlli, anche se ci sono, non sembra facciano molto la differenza. Ne servirebbero di più” – conclude. Parole a cui fanno eco quelle di una cittadina che, oltre al degrado dovuto all’inciviltà e all’assenza di controlli, evidenzia una mancanza di cura e attenzione denunciando le istituzioni.

“Percorro questa piazza spesso, la sera è spettrale, ma anche il pomeriggio non si scherza. Mentre di giorno devo prediligere la parte centrale per evitare di incrociare gli sguardi di chi si nasconde tra le siepi, di sera devo camuffarmi camminando ai bordi per paura di essere notata, non sai mai chi puoi incontrare. Le istituzioni dove sono? E’ tremenda questa piazza. Qualcuno dovrebbe prendersene cura sul serio. Già abbiamo la sfortuna di vivere in una città in cui tanti praticano l’inciviltà per sport, ma se il buon esempio non si dà dall’alto, come si fa? Vogliamo somigliare alle migliori città d’Europa, poi pecchiamo in questo. Altrove è sempre tutto pulito” – evidenzia proseguendo poi sul tema sicurezza. “Fa davvero paura percorrere questa piazza – continua – sinceramente, se devo percorrerla da sola, preferisco farlo a passo svelto. Così come evito di fermarmi a pranzare qui, le panchine sono sempre sporche. Vorrei che ci fossero più controlli e più pulizia, tante volte molte cose accadono sotto gli occhi di tutti, ma passano inosservate. Non mi sento per niente sicura in questa zona, così come a piazza Moro. C’è chi spaccia a tutte le ore, chi bivacca ubriaco, devi stare attento ad ogni cosa, a evitare gli sguardi, a evitare gli angoli bui. E’ ingiusto se si pensa che si tratta di un luogo pubblico, molte colpe sono dei cittadini, ma tante altre no” – conclude.