Bari, rissa al parco Rossani: ferite due minorenni

Lite in un parco a Bari, ferite due minorenni. È quanto accaduto nella serata di ieri, al parco Rossani, luogo che già in passato è stato teatro di episodi di violenza tra giovani. A denunciare l’accaduto sono state proprio le due vittime che, subito dopo l’accaduto, si sono rivolte alla polizia ferroviaria per raccontare l’episodio.

Secondo una prima ricostruzione, il litigio, si sarebbe scatenato partendo inizialmente tra due ragazze, tra cui una delle due minori poi ferite. Le motivazioni, secondo quanto emerso, sarebbero sentimentali. Le due ragazze coinvolte nel litigio, che avrebbero avuto una relazione in periodi separati con un’altra ragazza, si sarebbero date appuntamento al parco dove poi è avvenuta l’aggressione degenerata in rissa in quanto, alle prime due, si sono aggiunti anche altri amici coetanei che le avevano accompagnate.

Ad avere la peggio sono state le due minorenni. Una delle due è stata colpita con diversi schiaffi al volto. Entrambe hanno raggiunto la stazione ferroviaria denunciando l’accaduto alla Polfer che ha provveduto anche a chiamare i soccorsi per farle medicare dal personale del 118. Le ferite sono risultate guaribili in pochi giorni.