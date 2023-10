Bari, scoperto tassista abusivo in aeroporto: multato

Appostato in zona aeroporto per effettuare il servizio taxi, ma abusivo. In seguito ad attività specifiche, la pattuglia del corpo di polizia locale di Bari, dopo aver fermato per accertamenti un’autovettura, ha scoperto che un tassista “furbetto” stava effettuato un servizio di trasferimento di persone da Taranto, con destinazione l’aeroporto del capoluogo pugliese senza aver azionato il tassametro, dietro il corrispettivo di 140 euro (somma pattuita con prenotazione registrata in precedenza), configurandosi come servizio di N.C.C senza le autorizzazioni utili per il caso.

Il conducente del mezzo è stato sottoposto a verbale, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo da due a otto mesi. Sono sei le contestazioni negli ultimi 15 giorni per conducenti sorpresi in attività irregolari o di NCC o servizio taxi irregolari. I controlli hanno interessato i veicoli in entrata ed uscita dal Porto di Bari, Aeroporto e stazione centrale, ma sono estesi a tutto il territorio comunale.