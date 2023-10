Ci sono ancora lavoro in corso, ma l’insegna parla chiaro. Si chiamerà “Il vizietto”, il nuovo sexy shop aperto al pubblico in via Scipione l’Africano, nel quartiere Picone. Il negozio si trova a due passi da un istituto scolastico frequentato da bambini di scuole elementari e medie.

La vicenda, nonostante non ci sia una chiara regolamentazione in merito, sta creando non poche discussioni tra i genitori dei bambini che frequentano l’istituto.