Congedo parentale, tutte le possibili novità

La Legge di Bilancio 2024 introduce un nuovo mese di congedo parentale con un’indennità al 60%, aggiungendosi al mese già esistente con un’indennità all’80% e agli altri 8 mesi al 30%. Questa iniziativa mira a sostenere le famiglie e i genitori lavoratori, consentendo a entrambi i genitori di utilizzare il congedo nei primi 6 anni di vita del bambino. Il Disegno di Legge di Bilancio 2024, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, porta con sé importanti cambiamenti per i genitori italiani. L’aggiunta di un mese di congedo parentale con un’indennità del 60% è stata annunciata durante la presentazione della legge.

Questa iniziativa si affianca al mese di congedo con un’indennità dell’80% già introdotto nella Manovra dello scorso anno, insieme ad altri 8 mesi con un’indennità al 30%. Questo ulteriore periodo di congedo potrà essere richiesto sia dalla madre che dal padre nei primi 6 anni di vita del bambino o della bambina. L’annuncio ufficiale di questa novità è stato fatto dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa di presentazione del Disegno di Legge di Bilancio 2024. Meloni ha dichiarato: Continuiamo a lavorare sul congedo parentale. Con questa Legge di Bilancio aggiungiamo un ulteriore mese retribuito al 60 per cento. Al momento, in Italia, sono previsti 5 mesi di congedo di maternità, retribuiti al 100%. A questi cinque mesi si aggiungono i 10 mesi di congedo parentale previsti per legge, con un’indennità al 30%. Nel corso dell’anno precedente, la Legge di Bilancio 2023 aveva introdotto un’ulteriore misura che permette di aumentare al 80% la retribuzione per uno di questi 10 mesi, che vale per entrambi i genitori.

Se la misura verrà confermata, i genitori potranno beneficiare di 10 mesi di congedo parentale con i seguenti livelli di retribuzione:

1 mese retribuito all’80%;

1 mese retribuito al 60%;

8 mesi retribuiti al 30%.

Il testo ufficiale della Legge di Bilancio 2024 fornirà ulteriori dettagli su questa importante modifica che beneficerà molte famiglie in Italia.