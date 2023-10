Il Bari non guarisce dalla pareggite: 1-1 contro il Modena

Niente ‘effetto scossa’ per il Bari. Nonostante il cambio di guida tecnica, anche contro il Modena, la squadra biancorossa ha palesato i soliti limiti emersi in queste prime dieci giornate di campionato: squadra timorosa, manovra lenta, sterilità offensiva e incapacità di mantenere il vantaggio. Sicuramente Pasquale Marino non ha la bacchetta magica e in quindici giorni non poteva fare miracoli, ma dai calciatori ci si aspettava almeno una prova di carattere. Finisce ancora una volta tra i fischi, con i tifosi sempre più ostili nei confronti della società dei De Laurentiis.

SCELTE INIZIALI: Conclusa l’era Mignani, il Bari riparte dal nuovo tecnico Pasquale Marino. La squadra biancorossa scende in campo allo stadio “San Nicola”per affrontare il Modena, match valido per la decima giornata del campionato cadetto.

Per la sfida agli emiliani, mister Marino deve rinunciare agli infortunati Maita, Menez e Benali, mentre recupera Diaw uscito per infortunio nell’ultima gara di campionato contro la Reggiana. Il tecnico siciliano schiera i suoi con il 4-3-3 e sceglie proprio l’ex Modena come terminale offensivo, panchina per Nasti. Nel Modena, il tecnico Bianco deve fare a meno degli infortunati Gargiulo e Duca, oltre allo squalificato Oukhadda. Il tecnico dei canarini schiera i suoi con il modulo 4-3-1-2: c’è Tremolada alle spalle di Bonfanti e Abiuso.

PRIMO TEMPO: La gara inizia senza i tifosi organizzati della Curva Nord che espongono uno striscione di protesta. La prima occasione del match è del Modena al minuto 7 con Tremolada che calcia da fuori area, ma la palla termina alta. Ancora emiliani pericolosi al minuto 9 con Bonfanti che colpisce di testa su corner di Tremolada, ma il suo tentativo si perde a lato. Il Bari perde Maiello per infortunio al minuto 18, al suo posto Bellomo. La squadra di Bianco va ancora al tiro con Palumbo al minuto 20, ma Brenno risponde presente. La squadra di Marino si vede per la prima volta dalle parti di Gagno al minuto 37 con Cauz che, di testa, va molto vicino a un clamoroso autogol. Ci prova Sibilli al minuto 41, ma Gagno para senza patemi. Bari vicino al gol al minuto 46 con Koutsoupias che manda alto di testa da pochi passi su corner battuto da Bellomo. È l’ultima emozione del primo tempo che si chiude sul risultato di 0-0.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con un cambio per i galletti: fuori Aramu dentro Morachioli. Bellomo è tra i più ispirati e tenta la conclusione al volo al minuto 49, ma il suo tiro si infrange sull’esterno della rete. Replica il Modena al minuto 52 con Tremolada che sfiora l’incrocio dei pali con una gran conclusione dalla distanza. Sul capovolgimento di fronte, Diaw spreca malamente un contropiede in superiorità numerica. La squadra di Bianco non sta a guardare e va al tiro ancora con Tremolada, ma Brenno respinge. Al minuto 60 Palumbo prova ad emulare il compagno di squadra, ma anche in questo caso, la palla termina fuori. I galletti si rendono pericolosi ancora su corner al minuto 66 : stavolta è Vicari il primo ad impattare sul pallone calciato da Bellomo, palla alta di poco. Al minuto 71 arriva il gol del Bari: contropiede letale di Sibilli che si invola verso la porta del Modena e fulmina Gagno con un preciso tiro rasoterra. Cambi per i galletti al minuto 74: fuori Diaw e Sibilli dentro Nasti e Pucino. Il Modena trova il gol del pareggio al minuto 83 con Manconi direttamente da calcio di punizione. Marino corre ai ripari al minuto 88 inserendo Achik al posto di Dorval. Non accade più nulla sino al triplice fischio dell’arbitro Volpi: Bari Modena edizione 2023/24 è storia: allo stadio “San Nicola” termina 1-1.

PAGELLE: Sibilli non perdona. Aramu impalpabile.

Brenno 6,5, Dorval 5,5 (88′ Achik sv), Di Cesare 6,5, Vicari 6, Ricci 5,5, Koutsoupias 5,5, Maiello 6 (18′ Bellomo 6,5), Acampora 5, Aramu 5 (46′ Morachioli 5,5), Diaw 5 (74′ Nasti 5,5), Sibilli 7 (74′ Pucino 6)

Marino 5

TABELLINO

Risultato finale: 1 – 1

Marcatori: 71′ Sibilli 83′ Manconi

Ammoniti: Ricci, Zaro, Cauz, Cotali, Gerli, Sibilli, Di Cesare, Bozhanaj

Espulsi: nessuno

Corner: 8 – 4

Spettatori: 15.176 spettatori (8.809 abbonati; 191 tifosi ospiti)

FORMAZIONI INIZIALI:

BARI (4-3-3): Brenno, Dorval, Di Cesare (c), Vicari, Ricci, Koutsoupias, Maiello, Acampora, Aramu, Diaw, Sibilli Panchina: Farroni, Matino, Nasti, Bellomo, Achik, Faggi, Zuzek, Edjouma, Pucino, Akpa-Chukwu, Morachioli, Frabotta All. P. Marino

MODENA (4-3-1-2): Gagno, Ponsi, Palumbo, Magnino, Bonfanti, Tremolada, Gerli (c), Zaro, Cotali, Cauz, Abiuso Panchina: Seculin, Vandelli, Pergreffi, Guiebre, Falcinelli, Manconi, Giovannini, Battistella, Riccio, Bozhanaj, Strizzolo, Mondele All. P Bianco

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Manuel Volpi della sezione di Arezzo. Assistenti: Alex Cavallina della sezione di Parma e Federico Longo della sezione di Paola. Quarto ufficiale: Ermes Fabrizio Cavaliere della sezione di Paola, mentre al VAR c’è Paolo Mazzoleni (Bergamo), coadiuvato dall’ AVAR Francesco Cosso (Reggio Calabria).

Foto Ssc Bari