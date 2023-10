L’autunno saluta l’estate: allerta gialla in Puglia

Mentre il ciclone Medusa è in piena azione, da ieri, sull’Italia e comprometterà il meteo per gran parte del fine settimana, le proiezioni dei modelli matematici ci dicono che l’autunno è ormai entrato nel vivo e ha intenzione di provocare nuove piogge, acquazzoni e temporali a più riprese fino alla fine di ottobre. I fenomeni più intensi nella giornata di oggi, sabato 21 ottobre, si concentreranno al Nord e sulle regioni tirreniche che faranno segnare gli accumuli piovosi più importanti. Il bollettino aggiornato della Protezione Civile vede un’allerta arancione per la Lombardia e gialla per altre 12 regioni: Provincia Autonoma di Trento, Piemonte, Toscana, Molise, Abruzzo, Lazio, Umbria, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Per un deciso miglioramento delle condizioni meteo dovremo aspettare la giornata di domenica.

“L’autunno è entrato nel vivo e per l’Italia si attende un periodo molto piovoso”, ha dichiarato Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it. Dopo questo ciclone e il ritiro dell’alta pressione, ecco che quella che gli esperti chiamano la “porta atlantica” è tornata a sfornare fronti e perturbazioni che da ovest verso est fanno il loro ingresso sul Mediterraneo.