Sapori locali e prodotti tipici: i turisti dell’Italia amano il cibo

“Le previsioni sui trend del 2024 dimostrano come l’enogastronomia sia tra i fattori trainanti del turismo. La ristorazione, nello specifico, fa la parte del leone, ed è al primo posto tra gli elementi che i turisti stranieri maggiormente apprezzano durante il soggiorno in Italia”, ha dichiarato Aldo Cursano, vicepresidente Vicario Fipe-Confcommercio, a commento dell’indagine commissionata da Booking sulle previsioni di consumo turistico per il 2024.

In particolare, l’indagine illustra come il 93% del campione – composto da 27.000 persone in 33 Paesi diversi – ha intenzione di provare i piatti tipici, manifestando un particolare interesse a scoprire i sapori locali e assaggiare i piatti meno conosciuti. Il 63%, inoltre, si dimostra interessato alla storia e alle origini dei piatti locali.

“Si tratta di un’evidenza che conferma ancora una volta come la ristorazione, che nella domanda turistica vale oltre 20 miliardi di euro, rappresenti uno straordinario volano di attrazione, una delle principali porte d’accesso alla cultura e all’identità di un Paese. La Federazione è da sempre impegnata nella valorizzazione dei Pubblici Esercizi quali veicoli esperienziali del vivere italiano, promuovendo e tutelando le particolarità delle tradizioni locali che rendono questo Paese unico in tutto il mondo”.