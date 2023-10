Turismo, dalla cultura alla magia del carnevale: ecco Putignano

Nel cuore della Murgia

Dai vicoli ricchi di scorci ai trulli, ma non solo, anche natura e passato e presente che sin intrecciano costantemente. Siamo a Putignano, piccolo borgo situato nel cuore della Puglia o, più in particolare, della Murgia, capace di incantare i visitatori con la sua cultura vivace e le bellezze naturali. Nota principalmente per il famoso appuntamento con il Carnevale, Putignano è più di un semplice luogo in cui celebrare una festa ma è ricca, invece, di moltissime attrazioni che meritano di essere scoperte.

Attrazioni e appuntamenti da non perdere



Il Carnevale di Putignano è sicuramente uno degli eventi più antichi e celebrati. Risalente al 1394, questo straordinario festival attira migliaia di visitatori da tutto il mondo. Le strade si animano con sfilate di carri allegorici, maschere tradizionali e spettacoli di artisti di strada. È una festa di colori, musica e tradizioni che non si può perdere. L’appuntamento è previsto ogni anno a febbraio, c’è tempo dunque per organizzare un tour per non perdere questo momento in cui passato e moderno si fondono creando un mix suggestivo di colori ed emozioni. Ma il folklore, in Puglia, così come a Putignano, non è fatto solo da luoghi, ma anche dal cibo e dalle bevande. Anche a Putignano, passeggiando tra i vicoli, sarà possibile perdersi in pub e ristoranti dove degustare prodotti locali.

Dal centro storico alla natura



Tra i luoghi da non perdere c’è poi il centro storico. Quello di Putignano è ricco di fascino e storia. Passeggiare tra le stradine acciottolate è un’esperienza affascinante. Potrete scoprire antiche chiese, palazzi nobiliari e angoli pittoreschi che vi faranno sentire immersi in un’atmosfera di altri tempi. Un altro luogo da non perdere è l’antichissima chiesa di San Michele Arcangelo in Monte Laureto. Distante circa tre chilometri dal centro della città, questo luogo è ricco di storia e situato in un contesto in cui la natura renderà possibile immergersi per ore in un totale relax tramite passeggiate in luoghi caratteristici del territorio. Da non perdere, inoltre, è una visita alla Grotta del Trullo. Questa grotta naturale è un sito archeologico che risale a migliaia di anni fa. È una testimonianza della presenza umana nella zona fin dall’antichità. L’atmosfera misteriosa e la bellezza naturale della grotta la rendono una tappa imperdibile per gli appassionati di storia e natura.

Come arrivare e quanto e quando fermarsi?



L’aeroporto più vicino a Putignano è l’Aeroporto di Bari-Karol Wojtyła, situato a circa 60 chilometri di distanza. Dall’aeroporto, è possibile noleggiare un’auto o prendere un treno per raggiungere Putignano. Putignano è ben collegata alla rete ferroviaria. La stazione ferroviaria di Putignano si trova nel centro della città e offre collegamenti con diverse città della Puglia e dell’Italia. Se si preferisce l’indipendenza di guidare, è possibile raggiungere Putignano in auto. L’autostrada A14 è la principale arteria che collega la città ad altre importanti città italiane. Il periodo migliore per visitare Putignano dipende dalle preferenze personali. Tuttavia, il periodo migliore è sicuramente quello in cui si tiene il Carnevale, che di solito cade tra febbraio e marzo. Durante questa festa, la città è particolarmente vivace e piena di energia. Se preferite un’esperienza più tranquilla e desiderate godere appieno delle bellezze naturali e culturali, la primavera (aprile-maggio) e l’autunno (settembre-ottobre) sono ottimi periodi per visitare Putignano. Il consiglio è quello di fermarsi in zona per almeno due giornate.