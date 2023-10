Bari, fu la “regina” del Libertà: “Via Manzoni? Era sempre affollata”

Era la strada della gincana tra la gente. La strada di tante famiglie che si conoscevano perché “io vivo in via Manzoni da sempre”. E’ stata definita in tanti modi, la strada principale del quartiere Libertà: quella via di mezzo tra il quartiere popolare e il murattiano. Una via di mezzo che ha sempre reso questa strada la regina del quartiere. I negozi – dall’abbigliamento al calzaturiero agli alimentari passando attraverso le botteghe storiche i bar e le cartolerie. In via Manzoni c’era tutto. Più di ogni altra cosa, c’era un mercato a due passi: in via Nicolai. Un mercato che animava la strada sin dalle prime ore della mattina. Il giorno dell’antivigilia, quando la tradizione chiamava le famiglie alla spesa notturna, via Manzoni restava illuminata sino a tarda notte.

Chi ha questi ricordi, stenta a riconoscere una strada oggi deserta con le saracinesche abbassate che superano quelle ancora illuminate. Dove il passeggio è lento e lo stato di degrado è cresciuto negli anni inesorabilmente. La strada dello “shopping popolare” è agonizzante: difficile immaginare un futuro diverso.