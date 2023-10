Cucina, ricca di vitamine e alleata del cuore: in tavola la bietola

Ricca di vitamine e alleata del cuore, oggi in tavola portiamo la bietola. Appartenente alla famiglia delle Chenopodiaceae, questo ortaggio è un alleato prezioso della salute. Moltissime le proprietà benefiche legate a questo alimento. In primis, la bietola è ricca di vitamine. Tra queste spicca la vitamina K che supporta la coagulazione del sangue, ma anche la vitamina A, alleata della pelle e, infine la vitamina C che rafforza il sistema immunitario. Ma non solo, la bietola è infatti una preziosa fonte di minerali come ad esempio il potassio, il calcio e il magnesio, tutti elementi essenziali per il corretto funzionamento dell’organismo.

Non è finita qui, la bietola infatti è anche ricca di antiossidanti. Tra questi spicca la betaina, che protegge le cellule dai danni ossidativi e contribuisce a ridurre l’infiammazione nel corpo. Questo la rende una valida alleata nella prevenzione di malattie croniche e dell’invecchiamento precoce. Inoltre, consumare questo ortaggio permette di favorire la digestione contribuendo a prevenire i problemi gastrointestinali. Infine, ma non perché meno importante, la bietola è una preziosa alleata del cuore. I composti presenti nella bietola, come i nitrati naturali, possono infatti contribuire a regolare la pressione sanguigna e migliorare la circolazione. Consumare regolarmente bietola può quindi aiutare a mantenere un cuore sano. Ecco due ricette semplici e gustose per portarla in tavola.

BIETOLA CON AGLIO E PINOLI

Taglia i gambi dalla bietola e separali dalle foglie. A parte trita finemente l’aglio. In una padella capiente, scalda l’olio d’oliva a fuoco medio. Aggiungi gli spicchi d’aglio tritati e i pinoli, facendoli tostare leggermente per circa 2 minuti. Aggiungi i pezzi di gambo di bietola nella padella e cuocili per circa 5 minuti, finché non saranno diventati teneri. Taglia le foglie di bietola a strisce e aggiungile nella padella. Cuoci per altri 3-4 minuti, fino a quando le foglie saranno appassite, aggiusta di sale e infine aggiungi spezie prima di servire. Consigliamo paprika e peperoncino.

TORTA CON BIETOLA E FORMAGGIO



Preriscalda il forno a 180°C e rivesti una teglia con carta da forno. Stendi la pasta sfoglia nella teglia. Pulisci e taglia la bietola, cuocila in una pentola d’acqua bollente per 3-4 minuti, poi scolala e strizzala bene. Sbriciola la feta e distribuiscila sulla base di pasta sfoglia. In una ciotola, sbatti le uova con il latte, il sale, il pepe e una grattugiata di noce moscata. Aggiungi la bietola e mescola bene. Versa il composto sulla feta e la pasta sfoglia. Inforna per circa 25-30 minuti o fino a quando la torta è dorata e gonfia. Lascia raffreddare leggermente prima di servire.