Recuperato cadavere in mare in Salento: indagini in corso

Il corpo senza vita di un uomo è stato scoperto e recuperato in tarda mattina nello specchio d’acqua tra S.Caterina e Lido Conchiglie, sulla costa ionica salentina.

Le procedure di identificazione sono in corso e si sta verificando in particolare se si possa trattare del pescatore di Porto Cesareo Luigi Peluso, disperso in mare durante una battuta di pesca dallo scorso 5 ottobre.

Questa ipotesi sarebbe però considerata residuale dagli investigatori in quanto pare che la permanenza del corpo in acqua sia recente e addosso al corpo è stato rinvenuto un telefono cellulare mentre quello di Peluso è stato trovato nella sua imbarcazione alla deriva. Infine non coinciderebbe neppure l’abbigliamento. Il corpo è stato avvistato da un vigile del fuoco fuori dal servizio e poi recuperato da unità della Capitaneria e portato a Gallipoli a disposizione dell’autorità giudiziaria. Ne dà notizia l’Ansa.

Aggiornamento

È stato identificato il cadavere rinvenuto in mare questa mattina tra Santa Caterina e Lido Conchiglie sulla costa ionica del Sud Salento. Si tratta di un uomo di 77 anni di Parabita. Il figlio ne aveva denunciato la scomparsa qualche ora prima del ritrovamento. Sul litorale poco distante è stata anche trovata l’auto dell’uomo. Sul corpo non sono emerse ferite. Sull’accaduto indagano i carabinieri per accertare se si sia tratto di una tragedia causata da una caduta accidentale a mare o da un gesto volontario.