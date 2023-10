Carnevale di Putignano: svelati i bozzetti dei 7 carri di cartapesta

La magia carnevalesca prodotta dal ritrovamento del misterioso composto “Farinelite N360”, simpatica fake news che fa da tema della 630^ edizione del Carnevale di Putignano, inizia a contagiare gli artisti della cartapesta e a delineare quello che sarà il Carnevale del 2024. Tutti pronti ad un viaggio indietro e avanti nel tempo, per portare sotto i riflettori temi di grande attualità.

Si è chiuso giovedì 19 ottobre il bando per la manifestazione di interesse rivolto alle associazioni dei maestri cartapestai per la partecipazione al concorso dei carri del prossimo carnevale. Venerdì 20 ottobre il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Carnevale di Putignano guidato dalla Presidente Carmela Curci e il Direttore Organizzativo Gianluca Ignazzi, hanno valutato le 10 proposte pervenute e ne hanno selezionate 7, come indicato dal bando e dal regolamento in base agli spazi disponibili per la lavorazione presso le Botteghe della Cartapesta.

Cinque i criteri attraverso i quali sono stati valutati gli elaborati, con punteggio assegnato da 1 a 5: Conformità dell’opera al tema indicato “Farinelite N630”; Impatto scenico, coreografia e costumi; Elementi di innovazione apportati; Satira e significato allegorico; Dimensione e progetto dei movimenti. “Compito arduo la selezione; – commenta la Presidente Carmela Curci – la scelta dei bozzetti dei carri che nelle prossime settimane prenderanno forma è un’operazione sempre molto delicata. Sentiamo tutta la responsabilità di dover scegliere solo 7, tra i 10 elaborati presentati, per una questione prettamente organizzativo/logistica e siamo consci che non è piacevole impedire ad un

artista di esprimere la propria creatività solo per una questione di spazi”.

Soddisfatto delle proposte creative presentate e pronto ad andare veloce per arrivare puntualissimo alla prima sfilata di carnevale, il 4 febbraio 2024, il Direttore Organizzativo Gianluca Ignazzi: “Da quel che si percepisce dagli elaborati il tema è stato apprezzato e, come avvenuto lo scorso anno, è stato di stimolo per la proposta di qualcosa di nuovo da parte dei maestri della cartapesta che si sono da subito mostrati curiosi e poi capaci di scoprire e approfondire argomenti di grande impatto che provengono anche da lontano. Il viaggio nel tempo grazie alla Farinelite

N630 porterà sui carri del Carnevale di Putignano anche temi internazionali. I maestri cartapestai dimostrano quindi di anno in anno di essere pronti a crescere e a sperimentare. Lo stesso slancio di creatività ci attendiamo dalle maschere di carattere e dai gruppi mascherati, per i quali sono quasi pronti i bandi”.

Fra le novità più significative del concorso dei carri della 630^ edizione del Carnevale di Putignano c’è l’aumento delle risorse complessive assegnate alla realizzazione dei carri allegorici e il ritorno delle premialità economiche, a scalare, fra il 1°, il 2° e il 3° classificato. Inoltre, confermati i cinque premi speciali assegnati dai giurati tecnici, ciascuno per la propria categoria: Satira e allegoria; Aspetti cromatici e uso del colore; Modellazione della cartapesta; Movimenti; Coreografie.

LE DATE DEL CARNEVALE

Ricordiamo le date della 630^ edizione del Carnevale di Putignano: Domenica 4 febbraio, ore 15.30 – Domenica 11 febbraio, ore 11.00 – Martedì 13 febbraio, ore 19.00 – Sabato 17 febbraio, ore 19.00. Ad aprire i festeggiamenti, il tradizionale appuntamento con Le Propaggini il 26 dicembre 2023.