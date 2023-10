Comunali, Forza Italia scende in campo: ecco “Donne per Bari”

“Ci stiamo impegnando per individuare quanto prima il candidato sindaco per le prossime Amministrative a Bari. Non deve avere avversari, per esperienza e capacità. Vogliamo arrivare all’appuntamento dell’anno prossimo mettendo in campo la qualità e le migliori risorse umane e professionali del partito. Nulla è lasciato al caso. Siamo una squadra, con qualità in tutti i ruoli e dove sono protagoniste le donne”. Sono le parole che ha pronunciato Francesco Paolo Sisto, vice ministro della Giustizia, senatore e commissario cittadino e metropolitano di Forza Italia, nel corso della conferenza stampa tenutasi nella sede cittadina del partito in via Argiro durante la quale è stato presentato il gruppo “Donne per Bari”.

Diversi i temi lanciati nel corso dell’incontro che ha riguardato anche la nuova campagna di comunicazione che richiama le priorità programmatiche di Forza Italia Bari individuate con l’aiuto dei sondaggi e destinati, in futuro, a essere sviluppati e promossi dal partito. “Oggi – ha spiegato Michela Nocco, vice coordinatrice cittadina e membro del dipartimento Professioni – si costituisce il gruppo “Donne per Bari”, tutto al femminile. Punta a diventare un riferimento per le donne che vogliono impegnarsi politicamente e contribuire alla crescita socio culturale della città. Abbiamo tanti progetti, per Bari, per noi donne e per dare più visibilità ai temi del nostro partito”.

Si tratta di un altro tassello importante per il partito che arriva subito dopo il recente rinnovo del Direttivo cittadino di Forza Italia e del Direttivo giovani. Tra i ruoli assegnati stamane, le responsabilità dei Dipartimenti all’interno di Forza Italia, ovvero Pari opportunità (Erica Lucarelli), Sport e salute (Anna Lagattolla), Sport e gioco legale (Flora Benincasa), Politiche del lavoro (Doriana Memeo) e Professioni (Michela Nocco, Erica Lucarelli, Mara Caponio e Roberta Pacifico).

“Oggi – ha evidenziato infine Sisto – inizia anche la nostra nuova campagna di affissioni, che richiamano temi individuati anche grazie alle istanze espresse dai nostri elettori, ossia quello di una Bari europea, efficiente e sostenibile, attraverso una Città più pulita, sicura e ordinata. Sia nel centro che nelle periferie” – conclude.

