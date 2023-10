Viaggio in solitaria: gli italiani sempre più appassionati

Lo scenario tricolore per il prossimo anno disegnato dal Travel Trend Report 2024 di Hilton, lo studio globale che analizza l’evoluzione delle abitudini e degli interessi dei viaggiatori, evidenzia che tra le principali tendenze dei giramondo italiani ci sono la pianificazione, nuove destinazioni e più partenze in solitaria.

Lo studio spiega che nell’ultimo anno più della metà degli italiani (56%) ha viaggiato da solo: un dato destinato a crescere nei prossimi anni. 6 italiani su 10, infatti, hanno confermato che pensano di fare un viaggio da soli entro il 2026. Questa tendenza riflette in particolare il desiderio di autonomia delle generazioni più giovani: gli intervistati di età compresa tra i 18 e i 24 anni sono i più propensi a intraprendere un viaggio da soli nei prossimi tre anni (83%). I motivi che spingono i giovani a scegliere un “solo travel” sono la scoperta di sé (44%) e l’indipendenza (38%)”.

Hilton afferma, inoltre, che gli italiani pensano presto alle vacanze: il 48% infatti pianifica i propri viaggi da due a sei mesi prima della partenza e quasi 4 italiani su 10 (38%) dichiarano oggi di organizzare le vacanze con maggiore anticipo rispetto a cinque anni fa. Il 13% degli italiani programma l’intero anno di vacanze a gennaio, una tendenza particolarmente diffusa nelle regioni meridionali e nelle isole (36%). Tuttavia, il 14% degli italiani tende ad aspettare un’offerta last minute, definendo le proprie vacanze solo un mese prima della partenza.

Quando si tratta di scegliere il prossimo luogo dove andare in vacanza – secondo Hilton – gli italiani attingono dalla propria lista dei desideri e danno priorità alle destinazioni che hanno sempre voluto visitare (72%), alle nuove esperienze come scoprire una cultura diversa (58%) e al provare un nuovo tipo di cucina (54%). La ricerca di “novità” sta influenzando anche i luoghi in cui le persone scelgono di viaggiare: infatti, visitare una nuova località è la priorità numero uno per l’86% degli italiani, mentre 4 italiani su 10 scelgono la destinazione delle loro vacanze spinti da un evento particolare, come un evento sportivo o un concerto.

La location è importante non solo quando si tratta di scegliere la destinazione, ma anche quando si pensa al proprio soggiorno: quasi la metà degli italiani (46%) decide di prenotare una specifica meta di viaggio in base all’hotel in cui vorrebbe soggiornare. Tra i comfort preferiti dagli italiani c’è la camera con balcone (36%), a dimostrazione del fatto che desiderano restare in contatto con l’ambiente che li circonda.