Un litigio tra migranti avrebbe provocato non pochi disagi nel primo pomeriggio di oggi. Il gruppo avrebbe consumato il litigio sui binari di Palese. La linea ferroviaria Bari – Pescara ha, quindi, subito un rallentamento per la presenza di persone non autorizzate sui binari. E’ accaduto all’altezza di Palese dove è stato necessario l’intervento delle Forze dell’ordine. I treni ad Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti.