Bari, primo passo verso il Nodo Verde: gara da 150milioni

E’ stato pubblicato oggi da RFI, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il bando di gara del Nodo verde di Bari Centrale. L’appalto riguarda la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori del programma complessivo di interventi per il nuovo hub della stazione di Bari Centrale per la riconnessione urbana e la mobilità sostenibile, il nuovo parco urbano e il rinnovamento delle aree esterne. Il nuovo hub garantirà agli utenti un accesso al sistema ferroviario più rapido e sicuro attraverso l’efficientamento del sistema intermodale, il potenziamento dei collegamenti tra il nuovo fabbricato viaggiatori – a ponte sopra i binari – e le banchine, uova illuminazione e percorsi dedicati per viaggiatori e cittadini. Una piastra verde riconnetterà i quartieri oggi separati dal fascio binari, attraverso la realizzazione di un parco urbano con servizi fruibili dalla comunità e nuovi percorsi ciclabili e pedonali. Il progetto prevede anche la pedonalizzazione parziale di Piazza Aldo Moro, l’ampliamento delle superfici pedonali e creazione di piste ciclopedonali su via Capruzzi. Lavori per complessivi circa 150 milioni di euro finanziati con fondi PNRR, europei e nazionali.