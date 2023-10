Fuochi d’artificio fuori dai locali a Bari: “Qui non sono ammessi”

“Al rumore dei fuochi preferiamo il suono fragoroso delle risate”. Così sui social il ristorante La Soddisfazione in risposta a chi, negli ultimi tempi a San Girolamo, accende continui fuochi d’artificio. “Negli ultimi giorni stiamo assistendo a diversi episodi di fuochi d’artificio e botti sparati per strada a tarda ora – si legge nel post – Ne approfittiamo per ricordare che presso il nostro Ristopizza non è ammesso l’uso di esplosivi rudimentali così pericolosi e rumorosi, nè all’interno nè all’esterno. In primo luogo per ragioni di sicurezza. Ma al tempo stesso anche per il doveroso rispetto della quiete di chi abita nei pressi della nostra attività. Sempre ben accette le risate che vengono spontanee e fanno baccano, i canti corali e i tubi spara coriandoli che si usano a lauree e compleanni. Ci piace divertirci così! Con un po’ di goliardia ma negli orari opportuni, in sicurezza e senza creare disagi a nessuno”. (foto repertorio)