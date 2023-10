Matteo Renzi a Bari: “Qui possibile una nuova proposta riformista”

Matteo Renzi sarà a Bari il 28 ottobre a Villa De Grecis per il tour “Volare Alto”, promosso nelle principali città italiane. “Ci aspettiamo un pubblico delle grandi occasioni, Matteo Renzi si aspetta molto da Bari”, è il commento di Stefano Franco, Presidente della Provincia di Bari per Italia Viva, il partito fondato proprio dall’ex premier. All’incontro, oltre ai vertici del partito a livello nazionale, tra cui la senatrice Teresa Bellanova, parteciperanno anche il Presidente Regionale e Consigliere Regionale Massimiliano Stellato, insieme a tutti i Presidenti delle altre province pugliesi.

“Il rilancio della proposta riformista di Matteo Renzi deve partire da Bari perché il futuro di Bari e dell’area mediterranea si gioca proprio alle prossime amministrative del 2024. Oltre alle gestione dei fondi PNRR, la partita su Bari è strategica anche per le successive regionali” continua Franco. “Riteniamo che sia arrivato il momento di avere il coraggio anche in Puglia di costruire una politica riformista che riesca a superare la mala gestione della sanità, che punti sul rilancio delle periferie come volano di crescita dei territori, che investa sul ritorno in Puglia dei giovani cervelli in fuga, che dia agli anziani servizi per vivere dignitosamente la propria condizione, che attui politiche sul lavoro di impatto sulla produzione partendo dalle zone industriali e superi gli approcci clientelari utili forse a creare consenso nel breve periodo, ma che nel lungo periodo creano danni irreparabili”. L’evento di Renzi a Bari sarà anche l’occasione per conoscere la struttura del partito in terra di Bari e su Bari città.