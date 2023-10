Presunta frode al porto di Molfetta, il sindaco: “Saremo parte civile”

“Il Comune è la principale vittima dei presunti illeciti” compiuti nella realizzazione dei lavori del porto. “Mi auguro, quanto prima, si possano chiarire in punta di verità sostanziale oltre che di diritto”. Lo dichiara in una nota Tommaso Minervini, sindaco di Molfetta, commentando gli sviluppi dell’inchiesta sul porto della città del nord Barese che oggi ha portato all’arresto di un imprenditore di Trani e alla sospensione dai pubblici uffici e dall’attività professionale di altre due persone. “L’ipotesi che sia stato utilizzato materiale diverso rispetto a quanto previsto dal capitolato nella costruzione del molo di sopraflutto, fa salire l’irritazione più nera e insieme allo sconforto – aggiunge – il porto è l’opera strategica più importante per Molfetta, sono stati fatti e si stanno facendo enormi sacrifici finanziari, di impegno umano, sociale e non può assolutamente essere sporcato da presunti comportamenti sleali, illegittimi”. “Attorno al nuovo porto commerciale si gioca il futuro della nostra città e dell’intero territorio”, continua spiegando di confidare “nel lavoro della magistratura a cui offriamo la massima collaborazione”. In caso di processo “ci costituiremo parte civile”, conclude.