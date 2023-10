Spaccia droga a 15 anni, il questore dispone il Dacur

Il questore di Lecce, Massimo Modeo, ha emesso nei confronti di un 15enne del posto un provvedimento un divieto di accedere e di stazionare presso gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande (Dacur). La misura è la prima adottata nel capoluogo salentino dopo il ‘Decreto Caivano’ del 15 settembre scorso e varrà per 12 mesi. Il provvedimento per il 15enne è stato disposto in seguito al suo arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, da parte dei poliziotti il primo ottobre nei pressi dell’ ex Convitto Palmieri. Condotte del minore – in una zona dove sono presenti diversi locali frequentanti anche da giovanissimi tuto l’anno – ritenute dalla Questura “pericolose per la sicurezza urbana”.