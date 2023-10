Tagli ai Comuni, Decaro: “Chiediamo un incontro con la Meloni”

“Chiediamo alla premier Meloni e a tutti i ministri di trovare una soluzione al problema dei tagli ai comuni. Chiediamo di essere convocati per fare sentire la nostra voce, le nostre ragioni”. E’ l’appello lanciato dal presidente dell’Anci Antonio Decaro nel suo discorso conclusivo dell’assemblea dei sindaci a Genova. I primi cittadini, ha detto Decaro, chiedono un confronto “non per urlare ma per ragionare sul fatto che se ci tagliano 250 milioni per i prossimi anni diventa difficile gestire un comune. Abbiamo impiegato sette anni per recuperare 540 milioni dei tagli che abbiamo subito otto anni fa. Quest’anno li abbiamo recuperati tutti: cominciamo con un altro taglio?”.