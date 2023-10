“Aeroporti potenziali target, prestare attenzione”: la circolare

Occorre riservare particolare attenzione “agli scali aeroportuali ed alle aree ad essi connesse che, per il fatto stesso di essere quotidianamente luoghi di transito per migliaia di utenti, rappresentano nell’attuale situazione un potenziale target cui destinare l’adozione di potenziati dispositivi di vigilanza e sicurezza”.

E’ quanto si legge in una circolare sull’ordine pubblico inviata dal Dipartimento della pubblica sicurezza ai questori. In proposito si invita la Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere a dare “opportune indicazioni” per un “immediato rafforzamento dei servizi di controllo dei passeggeri, dei bagagli e di coloro che a vario titolo sono presenti in ambito aeroportuali nonché per l’attuazione di frequenti ispezioni e bonifiche degli spazi comuni”.