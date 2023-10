Bari, Decaro consegna le chiavi della città a Luisa Ranieri

Questo pomeriggio, sul palco del teatro comunale Piccinni, il sindaco di Bari Antonio Decaro ha consegnato le chiavi della città a Luisa Ranieri, amatissima interprete della serie tv Lolita Lobosco, che ha saputo entrare nel cuore dei baresi grazie al suo talento, alla semplicità e all’ironia.

La cerimonia, aperta al pubblico, è stata introdotta dall’assessora comunale alle Culture e al Turismo Ines Pierucci.

“Desidero ringraziare, a nome mio personale e della città che rappresento, Luisa Ranieri – ha detto il sindaco Decaro -, perché in questi anni ha vissuto e amato Bari andando ben oltre i panni della commissaria Lolita Lobosco. Credo questo sia stato uno degli ingredienti dello straordinario successo della fiction da lei interpretata: i cittadini, baresi e non, hanno percepito questa affinità reale tra Luisa Ranieri e Bari. Credo che ciò che è accaduto sia stato possibile anche grazie al legame che unisce le due città che, spero, siano entrambe nel cuore di Luisa Ranieri: Bari e Napoli. Due città del Sud che da tempo hanno capito che unite sono più forti e che l’unico modo per crescere è quello di coltivare, con le proprie forze e con i propri talenti, i sogni e le ambizioni che si portano dentro. Luisa Ranieri è un talento del nostro Mezzogiorno ed è una forza che oggi unisce idealmente Bari e Napoli, e noi siamo orgogliosi che a rappresentare il nostro Sud siano donne capaci di raccontarlo attraverso l’arte, la scrittura, la bellezza e la voglia di mostrare al resto dell’Italia le nostre qualità più autentiche. Grazie a Luisa Ranieri, che sarà sempre una cittadina speciale di Bari”.

Luisa Ranieri, che ha confermato di sentirsi a Bari come a casa, ha lasciato un messaggio sul libro d’onore della città: A Bari, che mi ha accolta e coccolata con la sua dolcezza, bellezza e accoglienza. Vi Amo.

“Sono finite le riprese – ha detto poi salutando il pubblico – mi mancherete!”

Di seguito il testo della pergamena per la consegna delle Chiavi della città:

a Luisa Ranieri

che con Lolita Lobosco è entrata nelle case di tutti gli italiani

portando Bari con le sue bellezze, i suoi profumi e i suoi colori

nei cuori di milioni di telespettatori.

Se oggi la nostra città è sotto i riflettori,

gran parte del merito va a una attrice capace di coniugare l’ideale di bellezza mediterranea

con il talento, l’ironia e una grande umanità, incarnando al meglio

il personaggio nato dalla penna di Gabriella Genisi,

scrittrice affermata e barese doc.

Proprio oggi sono terminate le riprese della terza stagione della serie,

e per alcune settimane Luisa Ranieri è tornata a vivere nei vicoli della città vecchia,

che ormai la riconosce a pieno titolo come parte integrante della comunità

grazie alla sua autenticità e al rapporto intenso che ha saputo stringere con l’intera città.

Il desiderio dell’Amministrazione comunale

è che qui Luisa Ranieri possa sentirsi, ora e sempre, a casa.

La consegna delle chiavi della città vuole essere il suggello del legame

tra questa meravigliosa interprete e la città di Bari.