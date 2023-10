Brescia-Bari, Marino: “Abbiamo margini di miglioramento straordinari”

Dopo l’ennesimo pareggio ottenuto nell’ultimo match contro il Modena, il Bari di Pasquale Marino è alla ricerca di un blitz esterno per tentare di rientrare in zona playoff. Avversario di turno, il Brescia. Le rondinelle hanno avuto un buon avvio di campionato, ma sono reduci dalla sconfitta casalinga nel turno infrasettimanale, proprio contro il Modena.

Brescia – Bari, gara valevole per l’undicesima giornata del campionato di serie B si giocherà domenica 29 ottobre: fischio d’inizio alle ore 16.15.

L’avversario – Il Brescia Calcio, più semplicemente noto come Brescia, è una società calcistica fondata nel 1911.

Il club lombardo risulta essere al quindicesimo posto nella graduatoria della tradizione sportiva italiana secondo i criteri della FIGC, detenendo inoltre i record assoluti di partecipazioni totali e di partecipazioni consecutive ai campionati di serie B. Tra i ventitré campionati di Serie A disputati, il miglior risultato del Brescia è stato l’ottavo posto ottenuto al termine della stagione 2000-2001. In ambito internazionale, le rondinelle hanno vinto una Coppa dell’Amicizia nel 1967, una Coppa Anglo-Italiana nel 1994 e hanno partecipato a due edizioni della Coppa Intertoto, disputandone una finale nel 2001.

Tra i più famosi calciatori che hanno vestito la maglia del Brescia si ricordano Roberto Baggio (vincitore del Pallone d’oro 1993), Josep Guardiola, Gheorghe Hagi e i campioni del mondo Alessandro Altobelli, Andrea Pirlo e Luca Toni.

I precedenti tra Bari e Brescia sono ben 85 e il bilancio sorride ai biancorossi che si sono imposti 30 volte, 34 sono stati i pareggi, mentre le rondinelle si sono affermate 21 volte. In terra lombarda si sono disputate 42 gare e il bilancio è in favore dei padroni di casa con 14 vittorie, 20 pareggi e 8 affermazioni pugliesi. La vittoria più larga del Bari in campionato è quella del 14 novembre 1993: i biancorossi vinsero per 4-0 grazie alle reti di Joao Paulo, Amoruso, Gautieri e Protti.

Brescia e Bari si sono affrontate l’ultima volta al ‘Rigamonti’, il 25 febbraio scorso. I galletti espugnarono lo stadio ‘Rigamonti’ per 2-0, grazie alle reti di Benedetti e Scheidler.

Diversi i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie, citiamo: Davide Lanzafame, Stefano Sabelli, Felipe Sodinha, Sergio Volpi, Francesco Flachi, Florin Răducioiu , Giuseppe De Martino, Maurizio Iorio, Gaetano Troja, Amedeo Mangone, Sauro Tomà, Gabriele Messina, Andrea Milani, Franco Vanzini, Nicolás Córdova, Federico Furlan, Denis Tonucci, Ulderico Sacchella, Abderazzak Jadid, Giancarlo Rebizzi, Alessio Sestu, Giampaolo Ceramicola, Gianvito Geotti, Ettore Bertoni, Giancarlo Vasini, Luigi Giuseppe Giuliani, Giovanni Braga e Mario Patuzzi.

Ex del match saranno Ahmad Benali, Valerio Di Cesare e il tecnico Pasquale Marino nel Bari

Tra i tecnici che hanno allenato entrambe le squadre menzioniamo: Giuseppe Materazzi, Fabio Grosso e Bruno Bolchi.

A proposito di tecnici, ecco come il mister del Bari, Pasquale Marino, ha presentato la gara contro il Brescia: “La squadra di Gastaldello concede poco, perchè giocano in maniera compatta ed equilibrata, anche se non segnano tanto. Abbiamo delle difficoltà, ma credo che ci siano dei margini di miglioramento straordinari, perché nessuno si è ancora espresso al massimo: alzare il baricentro è una delle nostre priorità. Vogliamo muovere la classifica e con il lavoro dobbiamo creare le condizioni per riportare l’entusiasmo che c’era qualche mese fa”.

Il tecnico siciliano si è poi soffermato sui singoli: “Benali potrebbe essere fra i convocati ma non giocherà dall’inizio. Al posto di Maiello potrebbe giocare Acampora che si è ben disimpegnato in quel ruolo. Achik si è fermato per una botta, oggi si è allenato. Faggi e Astrologo? Ci sono diversi giocatori che stiamo valutando, serve vedere chi sta meglio dal punto di vista fisico ma anche caratteriale”.

PROBABILI FORMAZIONI:

BRESCIA (3-4-1-2): Lezzerini, Adorni, Papetti, Mangraviti, Dickmann, Bisoli, Paghera, Fares, Olzer, Borrelli, Bianchi. Allenatore: Gastaldello.

BARI (4-3-3): Brenno, Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci, Koutsoupias, Bellomo, Acampora, Aramu, Diaw, Sibilli. Allenatore: Marino.

Arbitrerà la gara il signor Marco Guida della sezione arbitrale di Torre Annunziata. Gli assistenti saranno Dario Cecconi della sezione di Empoli e Fabrizio Aniello Ricciardi della sezione di Ancona. Quarto ufficiale sarà Dario Madonia della sezione di Palermo, mentre al VAR ci sarà Marco Serra (Torino), coadiuvato dall’ AVAR Salvatore Longo (Paola).