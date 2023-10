Concerto neomelodico a Bari Vecchia: scattano multe e sequestri

Un artista neomelodico si è esibito nei giorni scorsi nel cuore di Bari Vecchia, in via Ruggiero il Normanno, in occasione di un addio al celibato. Una vera e propria festa in mezzo alla strada, che ha bloccato anche il regolare transito nelle auto. La polizia locale è quindi intervenuta, accertando l’esercizio di un pubblico spettacolo, senza autorizzazioni. La manifestazione è stata sospesa gli organizzatori sono stati identificati e sono state sequestrate le attrezzature. I responsabili sono stati denunciati per violazione delle norme in materia di pubblico spettacolo e sono scattate sanzioni per violazioni alle norme in tema di inquinamento acustico e per occupazione abusiva di suolo pubblico. Ne dà notizia la polizia locale.