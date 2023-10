In Puglia tutto pronto per lo Zucca Day: gli appuntamenti

Ad Halloween arriva lo Zucca Day per scoprire i segreti della regina dell’inverno, dalla padella all’intaglio ma anche per decorare le case. L’iniziativa è della Coldiretti Puglia che sabato 28 ottobre 2023 dalle ore 10 nei mercati di Campagna Amica, trasformati in veri e propri pumpkin patch, organizza degustazioni, esposizioni, lezioni dedicate all’ortaggio più grande del mondo che è diventato il simbolo della notte delle streghe che dal Nord America ha contagiato anche l’Europa.

A Foggia al mercato di Campagna Amica in Via Monsignor Lenotti 61 ci sarà il laboratorio per i bambi per dipingere le zucche e il truccabimbi, oltre alla cooking class con la preparazione di muffin di zucca e biscotti di pasta frolla. Lezioni di intaglio delle zucche per prepararsi ad Halloween con l’esposizione di mostruose sculture a Lecce al mercato contadino in Via 95° Reggimento Fanteria 110E, mentre a Brindisi in Viale Appia 226 ci sarà la prima esposizione delle zucche provenienti con diverse varietà, colori, forme e grandezze. Spazio anche ai consigli dell’agrichef per cucinarle al meglio in padella e si potranno degustare ricette a base di zucca. Nell’occasione sarà divulgato anche il report su andamento e qualità della produzione regionale di uno dei frutti più versatili ma anche i segreti per realizzare una perfetta zucca di Halloween.