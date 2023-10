Lecce, 90enne investe bimba di 7 anni e donna anziana

Una donna anziana e una bambina di sette anni sono state investite a Presicce Acquaricarica, in provincia di Lecce, da un’auto guidata da un 90enne che si è fermato a prestare soccorso. La donna stava accompagnando la bambina a scuola quando l’auto le ha travolte. Le due persone investite non sarebbero in pericolo di vita. Entrambe hanno riportato un trauma cranico e i medici stanno eseguendo tutti gli accertamenti necessari. Soccorse dal personale del 118, la bimba è stata trasportata all’ospedale di Lecce, la donna a Tricase.