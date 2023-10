Sparatoria a Foggia, freddato 40enne: indagini in corso

Un uomo di circa 40 anni ieri sera è stato ferito con alcuni colpi di pistola ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale a Foggia. A quanto si apprende l’uomo, originario di San Ferdinando di Puglia, sarebbe un pregiudicato. Il 40enne sarebbe stato ferito a Foggia e portato in fin di vita in ospedale. Sull’accaduto indaga la Polizia