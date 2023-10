Tavolini dei locali, proroga fino al 2024. Decaro: “Città più viva”

Sono state prorogate, grazie ad un emendamento approvato oggi in commissione IX in Senato, le deroghe ai vincoli paesaggistici previsti per l’installazione dei dehors e per la sistemazione di tavolini e sedie all’esterno dei locali. Si rinvia quindi al prossimo anno il problema, sollevato dalla Sovrintendenza, dei gazebo che dovevano essere “staccati” dalle mura dei palazzi storici.

“E’ passato oggi – ha detto il sindaco Antonio Decaro – l’emendamento che abbiamo proposto come Anci per prorogare le occupazioni di suolo pubblico in deroga alle autorizzazioni per un altro anno. Nella nuova normativa viene procrastinato questo periodo a dicembre 2024. Così diamo la possibilità alle attività economiche di lavorare e alla città di poter vivere nelle zone anche poco frequentate grazie proprio alla sistemazione all’esterno di pedane e tavolini e sedie”.