Tumori al fegato e al pancreas, è il Miulli l’eccellenza della Puglia

La chirurgia del fegato e del pancreas dell’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti ha il più alto numero di interventi di tutta la Puglia. E’ quanto è emerso da un Rapporto del Ministero della salute. “Il progetto sulla chirurgia del fegato e del pancreas – ha spiegato il direttore dell’Unità Riccardo Memeo – è partito nel 2019 e grazie alla multidisciplinarietà e agli investimenti fatti dal Miulli, siamo arrivati rapidamente a questi risultati”.

L’Unita Operativa Complessa di Chirurgia Epatobiliare e Pancreatica dell’Ospedale Generale Regionale “F. Miulli”, si occupa di gestione di patologie maligne e benigne di fegato, pancreas e vie biliari. Tra le patologie maggiormente trattate ci sono i tumori maligni del fegato, primitivi (epatocarcinoma, colangiocarcinoma) e metastatici (metastasi epatiche da neoplasia colorettale e neuroendocrina), colangiocarcinoma ilare, tumore della colecisti e tumori del pancreas. La struttura si occupa dei pazienti affetti da patologie epatobiliari, basandosi sul lavoro del gruppo multidisciplinare che si occupa di ottimizzare il percorso terapeutico dei pazienti, grazie alla collaborazione con epatologi, oncologi, radiologi, radiologi interventisti, radioterapisti, medici nucleari, anatomopatologi, gastroenterologi, endoscopisti, oltre al supporto costante del personale infermieristico del reparto.

“Questi tumori – conclude Memeo – devono essere trattati solo in centri specializzati. In centri cioè che, avendo un ampio volume di ricoveri e di interventi, affinché i risultati siano ottimizzati per i pazienti”.

