Bari, al Kismet Sgarbi e D’Elia per il debutto del Caravaggio

Domenica 29 ottobre a Bari un evento eccezionale che vedrà protagonisti il critico e storico dell’arte Vittorio Sgarbi – scelto come sottosegretario alla Cultura nel Governo Meloni – e l’attore pugliese Luigi D’Elia, uniti dall’appassionato lavoro di studio e ricerca sul grande pittore Michelangelo Merisi detto Caravaggio. Appuntamento alle ore 18 al Teatro Kismet, nell’ambito della Stagione Bagliori, curata da Teresa Ludovico per Teatri di Bari, con il debutto nazionale di Caravaggio. Di chiaro e di oscuro. Lo spettacolo – coprodotto da Mesagne Capitale Cultura di Puglia, Compagnia Inti di Luigi D’Elia, Le Tre Corde – Compagnia Vetrano/Randisi e Teatri di Bari – è scritto da Francesco Niccolini, diretto da Enzo Vetrano e Stefano Randisi e interpretato da Luigi D’Elia. A seguire la direttrice artistica di Teatri di Bari, Teresa Ludovico, dialoga con la Compagnia e il pubblico. La serata prosegue con la presentazione del libro Ecce Caravaggio. Da Roberto Longhi ad oggi (edizioni La nave di Teseo) del celebre critico e storico dell’arte Vittorio Sgarbi, scritto insieme a Michele Cuppone e Giacomo Berra. Segue firmacopie con l’autore.

«Quanti dettagli servono per raccontare la storia di Michelangelo da Caravaggio?» riflettono i creatori di Caravaggio. Di chiaro e di oscuro «C’è la peste da bambino, che gli porta via padre e nonno. La fame e la povertà, il successo, le risse: agguati in strada, denunce e un omicidio. Fughe precipitose e ritorni. Arresti, scarcerazioni, protettori, amanti, sentenze di morte. Una grazia arrivata troppo tardi. Poi le tele: prostitute per madonne, giovani compagni di letto per angeli. Sé stesso testimone in disparte. Un vecchio per tutto il resto. Opere spesso rifiutate dai committenti, ‘spropositate per lascivia e poco decoro’. I corpi: provocatori e sensuali. E la sua mano che si muove irrispettosa: penetra nel costato di Cristo per l’incredulità di san Tommaso. Decapita Oloferne senza che l’occhio abbassi lo sguardo. Guida la mano del santo analfabeta per insegnargli a leggere e scrivere. Senza misericordia né resurrezione mostra la Vergine morta. Dipinge calcagni neri, unghie sporche, orrore, notte, pochissima luce e tanta meraviglia selvaggia». «Sarà la credibilità delle parole, della poesia, a tradurre la verità pittorica delle madonne di Caravaggio» aggiungono i registi Enzo Vetrano e Stefano Randisi «Perfetta è la capacità di Luigi, in questa avventura, di raccontare una storia come se ne fosse l’invisibile testimone, senza farti accorgere che ti prende per mano e ti conduce lì, al centro dell’azione, come deve fare il vero teatro».

«Ogni stagione ha il suo Caravaggio» spiega Vittorio Sgarbi «Questa è la più propizia, perché l’apparizione dell’Ecce Homo a Madrid è stata accompagnata da un coro di consensi senza precedenti per un’opera apparsa dal nulla. Non capitava da tempo che un dipinto mettesse d’accordo gli studiosi, imponendosi con una evidenza inequivocabile, e questo ci fa riflettere su ciò che resta, allo stato degli studi, a partire dalla mostra di Caravaggio curata da Roberto Longhi a Palazzo Reale di Milano nel 1951, vero atto di rinascita di Caravaggio dopo una damnatio memoriae durata circa tre secoli. Da questa data, il 1951, il nome di Caravaggio si infiamma ancora una volta, accendendo i desideri del mercato e dei critici, che si affannano a individuarne di nuovi, anche laddove, essi, Caravaggio non sono. E a disconoscerne altri che Caravaggio potrebbero essere, a volte anche con grande furbizia». Prima di Bari lo spettacolo andrà in scena in anteprima nazionale a Santarcangelo di Romagna (RN) nell’ambito della nona edizione del Cantiere Poetico per Santarcangelo.

Tournée: Caravaggio. Di chiaro e di oscuro sarà poi in scena a Urbino (PU) il 17 gennaio, Busseto (PR) il 19 gennaio, a Mori (TN) il 25 gennaio, a Vezzano (TN) il 26 gennaio, a Novoli (LE) il 16 e 17 febbraio, a Molfetta (BA) il 18 febbraio, a Modigliana (FC) il 24 febbraio, a Bomporto (MO) il 9 marzo, a Sogliano al Rubicone (FC) il 15 marzo, a Campi Bisenzio (FI) il 16 marzo, e a Milano dal 4 al 7 aprile. Altre date sono in via di definizione in tutta Italia. Caravaggio. Di chiaro e di oscuro, di Francesco Niccolini, con Luigi D’Elia, regia di Enzo Vetrano e Stefano Randisi, disegno luci Francesco Dignitoso. Una produzione Mesagne Capitale Cultura di Puglia 2023 – Umana Meraviglia, Compagnia INTI di Luigi D’Elia, Le Tre Corde – Compagnia Vetrano/Randisi, Teatri di Bari. Con il sostegno di Teatro Cristallo e PASSO NORD centro regionale residenze artistiche di montagna Trentino-Alto Adige/Südtirol sostenuto da MIC – Direzione Generale Spettacolo, Provincia Autonoma di Trento e Provincia Autonoma di Bolzano.