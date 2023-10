Bari, bimbi di nuovo a letto: torna la “mani-bocca-piedi”

Con la riapertura delle scuole tornano le malattie esantematiche. E in questo periodo a Bari e in Puglia sono centinaia i bambini colpiti dalla “Mani-bocca-piedi”, una malattia esantematica, che porta febbre alta e bolle su mani, attorno alla bocca e ai piedi. “Mi chiamano in molti per i seguenti sintomi: febbre, mal di gola e rush cutaneo – scrive sui social il pediatra barese Antonio Di Mauro – Si tratta di una coxsackiosi, malattia virale, fastidiosa e contagiosa che non deve però fare troppa paura. Non ha terapia specifica. Non va trattata con antibiotico. Ha bisogno solo di tanta pazienza. In gergo è chiamata Mani-Bocca-Piedi…ma il pediatra vi mostrerà anche le lesioni che spuntano sul culetto”. In alcuni casi la febbre può toccare anche i 40 gradi, circostanza che ha messo in allarme diverse famiglie. I più colpiti sono i bimbi dei nidi e delle scuole dell’infanzia, ma la malattia può colpire anche bimbi più grandi.