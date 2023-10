Inaugurato il primo apiario di Bari: si trova nel quartiere Japigia

E’ stato inaugurato oggi il primo apiario a Bari città. Si trova in piazza della Pace, sul tetto del centro commerciale Mongolfiera a Japigia. E’ costituito da 4 arnie e ben 40.000 api in ognuna di esse, più ovviamente le api regine.

“Il progetto – spiega l’assessore Pietro Petruzzelli – è stato finanziato da Coop Alleanza 3.0 in collaborazione con l’associazione Facelia che promuove la biodiversità e valorizza l’importanza che le api rivestono per l’ambiente e per tutti noi visto che la loro azione di impollinatura è fondamentale per la vita e la sopravvivenza di tantissime specie botaniche e non solo. Le api sono una risorsa davvero preziosa e vanno tutelate. Il miele che producono – assicura l’assessore – è davvero buonissimo”.