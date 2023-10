Presenza di Salmonella, ritirato lotto di salamino dal mercato

Il Ministero della Salute ha annunciato sul portale del dicastero dedicato agli “Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori”, a tutela della salute dei consumatori, il richiamo da parte del produttore di un lotto di Salamino Tasty P.S. venduto con il marchio San Bono s.r.l., in seguito alla rilevazione di Salmonella spp in analisi di autocontrollo svolte dall’azienda. Il prodotto in questione è venduto sfuso con il lotto 202309116100 data di prod.11/09/2023 e il termine minimo di conservazione del 11/02/2024. Il Salamino Tasty P.S. richiamato è stato prodotto dall’azienda San Bono srl.

La salmonella, spiega il portale Epicentro dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), è il batterio più comunemente isolato in caso di infezioni trasmesse da alimenti, sia sporadiche che epidemiche. La gravità dei sintomi varia dai semplici disturbi del tratto gastrointestinale (febbre, dolore addominale, nausea, vomito e diarrea) fino a forme cliniche più gravi (batteriemie o infezioni focali a carico per esempio di ossa e meningi) che si verificano soprattutto in soggetti fragili (anziani, bambini e soggetti con deficit a carico del sistema immunitario).

Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare il prodotto con il marchio e il lotto di confezionamento indicati e a restituirlo al punto vendita o al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione della ASL locale.