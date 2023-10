Turismo, dal fascino medioevale alla natura: ecco Andria

Dal fascino medioevale alla natura

Dal fascino del medioevo alla natura, oggi siamo ad Andria, una città capace di incantare i visitatori con i panorami mozzafiato e la sua ricca storia che la contraddistingue in ogni angolo. Si tratta di una vera e propria “gemma” tutta pugliese che offre un mix unico di cultura, ma anche gastronomia e bellezze naturali.

Storia e cultura si intrecciano

Sono tante le attrazioni da non perdere in un luogo in cui storia e cultura si intrecciano costantemente. In tal senso, il Castel del Monte è il simbolo indiscusso di Andria. Questo capolavoro di architettura medioevale, dichiarato Patrimonio dell’Umanità UNESCO, fu costruito nel XIII secolo per volere di Federico II di Svevia. La sua forma ottagonale e l’uso unico dei materiali lo rendono un’opera d’arte architettonica che affascina i visitatori di tutto il mondo. Esplorare le sale decorate e godere delle spettacolari viste panoramiche dalla torre è un’esperienza indimenticabile. Da non perdere ci sono poi la cattedrale di Santa Maria Assunta e la chiesa si Sant’Agostino. La prima è un capolavoro di architettura romanico-pugliese con una facciata imponente e l’interno sontuosamente decorato testimone della maestria degli artigiani del tempo. Da non perdere la cripta, che custodisce le reliquie di San Riccardo, patrono della città. La chiesa di Sant’Agostino risale invece al XIII secolo, ed è un esempio sublime di architettura gotica. L’interno è arricchito da opere d’arte di valore inestimabile e affreschi che narrano storie sacre.

Dalla natura alle radici artigiane

La zona di Andria è particolarmente nota per alcuni musei, ma anche per la vicinanza al parco nazionale dell’Alta Murgia, una vasta riserva naturale che offre una varietà di sentieri per escursioni a piedi o in bicicletta, permettendo di esplorare la flora e la fauna uniche della regione. Da non perdere poi il museo Jatta: tappa obbligatoria per gli appassionati di ceramiche. Qui sarà possibile immergersi nella storia dell’arte e dell’artigianato locale. Da non perdere, infine, le bontà culinarie. Andria è patrimonio di moltissime prelibatezze, basterà immergersi nei vicoli per poter degustare piatti tipici, tra questi consigliamo la mozzarella, ma anche le mandorle affumicate spesso vendute alle bancarelle vicino al Castel del Monte.

Come arrivarci?

L’aeroporto più vicino ad Andria è l’Aeroporto di Bari-Karol Wojtyła. Da qui, si potrà prendere un treno diretto per Andria, che impiegherà circa un’ora e mezza. Altrimenti, è possibile noleggiare un’auto direttamente in aeroporto per godere di una maggiore flessibilità nell’esplorazione. Andria è ben collegata alla rete ferroviaria italiana. La stazione ferroviaria di Andria si trova nel centro della città, a breve distanza dalle principali attrazioni. È possibile prendere un treno diretto da Bari, che impiega circa un’ora, o da altre città della Puglia e dell’Italia. Se si preferisce guidare, Andria è raggiungibile facilmente in auto. Dalle principali città della Puglia, come Bari o Taranto, basta seguire le indicazioni per Andria. L’autostrada A14 è la via più diretta per chi proviene da altre regioni italiane. Una volta arrivati ad Andria, la città è facilmente esplorabile a piedi, dato che molte delle attrazioni principali si trovano nel centro storico. Sarà necessario invece spostarsi per visitare luoghi più lontani come il Parco Nazionale dell’Alta Murgia.