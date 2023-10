A Bari c’è Rinaldo, da 18 anni il jukebox di via Sparano

Si chiama Rinaldo e ha 69 anni. Per tutti è il cantante di via Sparano. Da 18 anni ha un suo posto fisso nella via dello shopping di Bari: tra via Sparano e via Putignani. E’ resistito alle palme trapiantate, al restyling e alle polemiche della strada con vista a cannocchiale. Rinaldo ha vinto anche il Covid e il silenzio che per mesi ha addormentato la città. Da Domenico Modugno a Massimo Ranieri fino ad arrivare a Franco Califano. Lui le sa tutto, quanto meno il repertorio anni sessanta e settanta. Intorno a lui un capannello di gente che ascolta sorridendo e fruga nelle tasche per lasciargli qualche spicciolo. Rinaldo è lì estate e inverno. Anche sotto la pioggia, con un cappuccio in testa, e la sua voce pronta anche ad esaudire il desiderio di qualche passante.