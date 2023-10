Addio al “Chandler” di Friends: morto Matthew Perry

Addio a Matthew Perry, il famoso “Chandler” nella popolare serie «Friends». L’attore è morto all’età di 54 anni. È stato trovato nella sua abitazione nell’area di Los Angeles, nella jacuzzi che aveva in casa lasciando pensare che sia annegato.

Perry era conosciuto in tutto il mondo per il suo ruolo nella popolarissima serie televisiva che gli aveva fatto ottenere anche numerose nomination agli Emmy Award.

Matthew aveva raccontato di recente le sue difficoltà personali, in particolare la sua dipendenza da farmaci e alcol: un libro di memorie («Friends, Lovers and the Big Terrible Thing») in cui aveva condiviso dettagli sulla sua vita e sui problemi passati.

Curioso che l’ultimo post su Instagram lo mostri immerso proprio in una vasca da idromassaggio: si rilassa di notte, con indosso le cuffie per la musica, mentre guarda la città. Accanto una didascalia. «Oh, quindi l’acqua calda che turbina ti fa sentire bene? Io sono Mattman».