Bari double-face, Brescia ko: 1-2 al ‘Rigamonti’

Al termine del primo tempo, neanche il più ottimista tra i tifosi del Bari avrebbe potuto immaginare un epilogo diverso dalla sconfitta contro il Brescia. Non di certo per il risultato ampiamente recuperabile, quanto per la prestazione a dir poco sconcertante degli uomini di Marino, incapaci di creare gioco e pericoli alla porta bresciana. Nella ripresa, si è invece visto un Bari diverso, più determinato e voglioso di riprendere la partita. Di fondamentale importanza la bella rete di Diaw che ha ridato smalto e fiducia ai galletti. Dopo due mesi, il Bari torna alla vittoria conquistando tre punti fondamentali che ridanno ossigeno all’intero ambiente biancorosso.

SCELTE INIZIALI: Archiviato l’ennesimo pareggio ottenuto nella gara casalinga contro il Modena, il Bari scende in campo allo stadio “Mario Rigamonti” per affrontare il Brescia, match valido per l’undicesima giornata del campionato cadetto.

Per la sfida alle rondinelle, mister Marino deve rinunciare agli infortunati Maita, Maiello, e Menez, mentre recupera Benali che parte dalla panchina. Il tecnico siciliano cambia il volto tattico dei biancorossi passando al 4-4-2 con Dorval avanzato a centrocampo e Sibilli esterno sinistro. In avanti spazio alla coppia Nasti – Diaw.

Nel Brescia, il tecnico Gastaldello, non ha a disposizione Cistana (infortunato) e Ndoj (scelta tecnica). Convocato anche Bertagnoli che però, come ha spiegato dall’allenatore delle rondinelle nella conferenza della vigilia, non prenderà parte al match perchè non al meglio. L’allenatore nativo di Camposampiero schiera i suoi con il modulo 3-5-2: c’è Fogliata e non Adorni (problema fisico nel riscaldamento). In attacco Moncini fa coppia con Bianchi.

PRIMO TEMPO: Parte forte il Brescia che va vicino al gol al terzo minuto con Moncini che colpisce di testa, ma il suo tentativo si perde di poco a lato. La pressione dei lombardi è costante e al minuto 9 i padroni di casa beneficiano di un calcio di rigore per una netta trattenuta di Di Cesare ai danni di Bianchi. Sul dischetto di presenta Moncini che supera Brenno con un tiro centrale. Il Bari prova a reagire con Acampora che, al minuto 18, calcia alto sugli sviluppi di un calcio di punizione da fuori area. Ci prova Diaw al minuto 40 con un’azione personale conclusa con un tiro respinto da Lezzerini. Replica il Brescia pochi secondi dopo con due conclusioni di Bjarnason e Bianchi, entrambe respinte dalla difesa biancorossa. In pieno recupero Sibilli pennella una bella palla per Nasti che impatta di testa, ma la sua conclusione finisce a lato. Bari ancora pericoloso con l’attaccante scuola Milan che incorna su cross di Pucino, ma Lezzerini è reattivo e respinge in corner. E’ l’ultima emozione del primo tempo che si chiude sul risultato di 1-0 per il Brescia.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con un cambio nel Bari: fuori Frabotta dentro Ricci. I biancorossi alzano il baricentro e il Brescia ne approfitta al minuto 47 con una ripartenza fulminea conclusa con un tiro a lato di Moncini. Ancora rondinelle pericolose al minuto 54 con Paghera che impegna Brenno con un colpo di testa. Ma è il Bari ad andare in gol al minuto 58 con Diaw che, servito da Sibilli, supera Mangraviti e trafigge Lezzerini. Biancorossi vicini al gol al minuto 61, ma Nasti calcia alto da buona posizione. Ci prova anche Di Cesare al minuto 70 con Lezzerini respinge in corner. Ripartenza Brescia al minuto 71 con Bjarnason che manda a lato di testa. Secondo cambio per il Bari al minuto 71: fuori Nasti dentro Morachioli. Dorval si invola verso l’area bresciana al minuto 73, ma il suo tiro è troppo debole e Lezzerini para senza patemi. Ma il gol dei galletti è nell’aria e arriva al minuto 76 con Vicari che svetta in area su cross di Ricci e sigla la rete del vantaggio. Cambia ancora Marino al minuto 84: fuori Sibilli dentro Bellomo. Non accade più nulla sino al triplice fischio dell’arbitro Guida: Brescia Bari edizione 2023/24 è storia: allo stadio “Mario Rigamonti” termina 1-2.

PAGELLE: Diaw alla “Cheddira”. Di Cesare: che ingenuità!

Brenno 6, Pucino 6, Di Cesare 5, Vicari 7, Frabotta 5 (46′ Ricci 6.5), Dorval 5,5, Acampora 5,5, Koutsoupias 6, Sibilli 6,5 (84′ Bellomo sv), Diaw 7, Nasti 6 (71′ Morachioli 6)

Marino 6

TABELLINO

Risultato finale: 1-2

Marcatori: 11′ Moncini 58′ Diaw 76′ Vicari

Ammoniti: Di Cesare, Sibilli, Bjarnason, Galazzi, Olzer, Koutsoupias

Espulsi: nessuno

Corner: 2 – 5

FORMAZIONI INIZIALI:

BRESCIA (3-5-2): Lezzerini, Huard, Paghera, Bjarnason, Bianchi, Moncini, Mangraviti, Jallow, Bisoli (c), Adorni, Papetti

Panchina: Andrenacci, Van De Looi, Fares, Riviera, Fogliata, Galazzi, Dickmann, Bertagnoli, Olzer, Borrelli, Besaggio

All. D. Gastaldello

BARI (4-4-2): Brenno, Pucino, Di Cesare (c), Vicari, Frabotta, Dorval, Acampora, Koutsoupias, Sibilli, Diaw, Nasti

Panchina: Pissardo, Matino, Benali, Bellomo, Achik, Astrologo, Faggi, Zuzek, Edjouma, Ricci, Aramu, Morachioli

All. P. Marino

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Marco Guida della sezione arbitrale di Torre Annunziata. Assistenti: Dario Cecconi della sezione di Empoli e Fabrizio Aniello Ricciardi della sezione di Ancona. Quarto ufficiale sarà Dario Madonia della sezione di Palermo, mentre al VAR ci sarà Marco Serra (Torino), coadiuvato dall’ AVAR Salvatore Longo (Paola).

foto ssc bari