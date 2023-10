Bari, prorogato il mercatino delle pulci: “Realtà apprezzata”

Con apposita determina dirigenziale, è stata prorogata al 30 giugno 2024 la validità delle concessioni di suolo pubblico rilasciate in favore degli operatori del Mercatino delle pulci in via Vaccarella, a Carbonara, nel territorio del Municipio IV. Sono 88 le postazioni rilasciate ad esito dell’ultimo avviso pubblico relativo al periodo compreso tra ottobre 2022 e ottobre 2023: pertanto gli operatori autorizzati potranno proseguire nelle attività di esposizione e vendita fino al prossimo mese di giugno, nella prima e terza domenica del mese.

“Il mercatino delle pulci di Carbonara è ormai una realtà molto apprezzata dai cittadini – commenta l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone – in quanto rappresenta non solo un’occasione di ritrovo per gli appassionati del vintage ma anche un’esperienza di economia circolare che assume un valore significativo in chiave di risparmio e sostenibilità ambientale. Un’attività diffusissima in tutta Europa che rappresenta anche un’occasione di reddito per molte persone in un periodo ancora segnato dalla crisi economica”.