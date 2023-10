Cucina, ricca di vitamine e alleata della salute: in tavola la verza

Ricca di vitamine e alleata del cuore, in tavola oggi portiamo la verza, nota anche come cavolo cappuccio. Si tratta, in particolare, di un ortaggio dalla forma tondeggiante e le foglie di colore verde chiaro, racchiuse in una testa compatta appartenente alla famiglia delle Crucifere. Moltissime le proprietà capaci di apportare notevoli benefici all’organismo.

In primis la verza è una fonte preziosa di vitamine e minerali essenziali. È particolarmente ricca di vitamina C, che svolge un ruolo cruciale nel sostenere il sistema immunitario, oltre a contribuire alla salute della pelle. Contiene anche vitamine del gruppo B, come l’acido folico e la niacina, fondamentali per il metabolismo e la salute del sistema nervoso. Ma non solo. La verza è ricca di antiossidanti, tra cui flavonoidi e carotenoidi, che aiutano a combattere lo stress ossidativo e a proteggere le cellule dai danni causati dai radicali liberi. Questo contribuisce a prevenire l’invecchiamento precoce e a ridurre il rischio di malattie croniche.

Inoltre, la verza è ricca di fibre. Queste ultime, presenti in grande quantità in questo ortaggio, favoriscono la digestione e contribuiscono a mantenere regolare il transito intestinale aiutando anche a controllare i livelli di zuccheri nel sangue e a promuovere un senso di sazietà, utile per chi segue una dieta equilibrata. Infine, la verza è un’alleata preziosa della salute cardiovascolare. Le sue proprietà antinfiammatorie e la presenza di sostanze come il potassio aiutano a mantenere la pressione sanguigna sotto controllo contribuendo a ridurre i livelli di colesterolo nel sangue. Ecco due ricette semplici e gustose per portarla in tavola.

Verza ripiena al forno

Lessa la verza in acqua bollente salata per circa 10 minuti, finché le foglie non si ammorbidiscono. Scola e lascia raffreddare. Nel frattempo, prepara il ripieno. In una padella, scalda un filo di olio d’oliva e rosola la cipolla e l’aglio finché diventano traslucidi. Aggiungi la carne macinata e cuoci fino a quando diventa dorata. Aggiungi la carota grattugiata e il riso, quindi fai cuocere per altri 5 minuti. Aggiungi dell passato di pomodoro al ripieno e cuoci per altri 5 minuti. Aggiusta di sale e pepe a piacere. Prepara una teglia e versa il restante della passata di pomodoro sul fondo. Con delicatezza, stacca le foglie di verza e riempi ognuna con un po’ di ripieno. Arrotola la foglia attorno al ripieno e posizionala nella teglia. Cospargi il formaggio grattugiato sopra le verze e cuoci nel forno preriscaldato a 180°C per circa 25-30 minuti, finché il formaggio è dorato.

Zuppa di verza e patate

In una pentola capiente, scalda l’olio d’oliva e aggiungi la cipolla. Rosola fino a che diventa traslucida. Aggiungi le patate e le carote e fai cuocere per 5 minuti, mescolando di tanto in tanto. Aggiungi la verza a striscioline e mescola bene con le altre verdure. Versa il brodo vegetale nella pentola e porta a ebollizione. Riduci il fuoco e lascia cuocere a fuoco medio per circa 20-25 minuti, finché le verdure sono tenere. Aggiusta di sale e pepe a piacere. Servi la zuppa ben calda, cosparsa di prezzemolo fresco tritato e di spezie come paprika e curry per insaporire ulteriormente.

Foto Freepik