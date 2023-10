Non mangia da due giorni, aiutata anziana ad Andria

Senza cibo da due giorni, indebolita e sola, è stata soccorsa da due agenti della polizia di Stato che le hanno portato da mangiare. È quanto accaduto ad Andria a Luigia, 80 anni, un passato da infermiera.

La donna, che vive al primo piano di un edificio del centro cittadino, non ha parenti che possano accudirla e ha gravi difficoltà motorie. “Mi hanno aiutato e portato qualcosa da mangiare”, racconta l’anziana. A dare l’allarme nel cuore della notte, sono stati alcuni vicini che sentivano lamenti provenire dall’appartamento occupato dalla 80enne. Sono stati loro a chiamare il 113 e a consentire l’intervento dei poliziotti che si sono rivolti all’ospedale Bonomo per recuperare un pasto caldo.

Hanno raggiunto la pensionata che ha confidato, con qualche imbarazzo, di non aver toccato cibo per due giorni perché impossibilitata a uscire di casa. Gli agenti l’hanno tranquillizzata e l’hanno assistita durante la consumazione del pasto. “Siete stati bravi”, è stato il grazie di Luigia agli agenti che sono tornati, nei giorni successivi, per farle compagnia e assicurarsi che stesse bene