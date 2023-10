Bari, rabbia nel mercato di corso Mazzini: “Pochi clienti e degrado”

Viali sporchi, erbacce ovunque, pavimentazione divelta. Questa la condizione in cui versa il mercato di corso Mazzini. Una spicciolata di gente attraversa i viali del mercato e i commercianti non sono soddisfatti. “Ci sono pochi clienti – tuona Alberto (nome di fantasia) – si sono dimenticati anche di noi”. Ad accendere gli animi sono le condizioni igienico – sanitari che – a detta di molti di loro – non sono soddisfacenti. La conseguenza? Sempre meno clienti. Altro tema è quello del parcheggio: “Guardi lei stessa – prosegue Alberto – il parcheggio è pieno, il mercato quasi vuoto. Tanta gente parcheggia la propria auto qui e va altrove. Lo sanno tutti di questa cattiva abitudine ma nessuna fa nulla”.