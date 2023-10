Bari, un set cinematografico nell’ex scuola Carlo del Prete

L’ex scuola Carlo del Prete in corso Benedetto Croce scelta come set cinematografico. Per girare alcune scene del film “L’ultima Sfida”. Le riprese sono previste dal 24 al 27 novembre all’interno dell’istituto, ma inizieranno in città anche prima, in altri quartieri. Per l’occasione la polizia locale ha emesso anche apposita ordinanza.

Dalle ore 00.01 del giorno 3 novembre 2023 alle ore 24.00 del giorno 8 novembre 2023 e, comunque, sino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze:

a. via E. Posca, altezza civ. 15, ambo i lati per circa 20 ml;

b. prolungamento via Caccuri, ambo i lati, tratto compreso tra il civico 27 ed il civico 33, in prossimità del parco Renato Dell’Andro;

c. via Divisione Paracadutisti della Folgore, ambo i lati, zona compresa tra incrocio con via Alberotanza ed il civico 7.

Istituito il “DIVIETO DI TRANSITO”, ove necessario ed esclusivamente per il tempo necessario per le esigenze connesse con le riprese cinematografiche, sulle seguenti strade

e piazze:

a. via Pappacena;

b. via Divisione Paracadutisti della Folgore.

“Le attività riguardanti le riprese del film all’interno dell’ex scuola – si legge nella determina dirigenziale – non disturberanno il normale funzionamento delle attività amministrative poiché si svolgeranno in gran parte al secondo piano della struttura e al primo piano in orari e giorni in cui il Municipio è chiuso”.