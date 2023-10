Commemorazione dei defunti a Bari, cimitero “abbellito” con fiori

Il cimitero monumentale di Bari è pronto ad accogliere i cittadini che vorranno rendere omaggio ai propri cari nelle giornate del 1° e 2 novembre in una veste rinnovata, grazie all’iniziativa “Adotta un fiore”, lanciata dall’assessorato comunale al Patrimonio per raccogliere la disponibilità di agenzie funebri e marmisti accreditati a prendersi cura di aiuole o porzioni di esse all’interno della necropoli cittadina. La proposta di sponsorizzazione ha registrato l’adesione di nove aziende: Sisto & Ramses Srl; Pacucci; L’eterno riposo; Humanitas Srl; Forgione Srl; Santa Rita Domus Srls; Edil Cim Srls; Caccavale Vincenzo Srl; Marmeria Angelo Cucumazzo e Figli Srl.

Al fine di uniformare gli interventi di cura delle aiuole nelle aree assegnate, gli sponsor hanno provveduto nelle scorse settimane al ripristino dei marmi perimetrali danneggiati, alla sistemazione del terreno di sottofondo con l’eliminazione delle erbacce, alla fornitura e posa in opera di ghiaietto o ciottoli bianchi (previa installazione di un tappetino di sottofondo), alla fornitura e messa a dimora di piante ornamentali sempreverdi (altezza massima 70 centimetri) e alla fornitura e la piantumazione di fiori ornamentali (annuali o da rinnovare semestralmente).

A fronte delle operazioni di cura e valorizzazione degli spazi verdi del cimitero monumentale, le aziende sponsor hanno apposto sulle aree di competenza una targa in marmo 50×30 cm, con la dicitura: “Comune di Bari/ Iniziativa “Adotta un fiore”/aiuola curata da…”.

“A settembre scorso abbiamo rivolto un invito alle aziende che a vario titolo lavorano all’interno del cimitero – commenta l’assessore al Patrimonio Vito Lacoppola – per provare ad abbellire le aiuole e gli spazi verdi esistenti così che la necropoli monumentale si presenti ai visitatori curata e adorna di fiori e piante ornamentali non solo nelle giornate in cui commemoriamo i nostri defunti ma nel corso di tutto l’anno. Pertanto siamo soddisfatti della risposta ottenuta, che testimonia una rinnovata attenzione alla cosa pubblica in un luogo dall’alto valore simbolico e spirituale che nel corso degli anni ha subito fin troppi sfregi ad opera dei soliti vandali, incapaci di provare rispetto persino per i morti. A breve, inoltre, si concluderanno le procedure amministrative per implementare e riqualificare gli impianti tecnologici a servizio dei cimiteri un intervento necessario per aumentare la sicurezza e la fruibilità di tutte le necropoli cittadine”.

Aperture cimiteri e aree di sosta

La ripartizione Patrimonio comunica che, in occasione della festività della commemorazione dei defunti, nelle giornate di oggi, lunedì 30 ottobre, martedì 31 ottobre, mercoledì 1 novembre e giovedì 2 novembre, i cimiteri di Bari e delle ex frazioni saranno aperti dalle ore 7.30 alle 18.

Inoltre, fino a domenica 5 novembre, in previsione dell’aumento dell’afflusso di visitatori presso il cimitero monumentale, il Comune ha previsto la possibilità per i cittadini di parcheggiare nelle aree di sosta in via Scopelliti (nei terreni antistanti il Tribunale dei Minorenni), del piazzale Exultet (ingresso monumentale) e del parcheggio Necropoli automatizzato (ingresso da via Tommaso Fiore).

Le aree saranno gestite dall’Amtab e il servizio sarà espletato con le seguenti modalità:

– via Scopelliti

dal 28 ottobre al 5 novembre dalle ore 7 alle 18

tariffa unica giornaliera prevista: € 2

– Necropoli automatizzato

mercoledì 1 novembre dalle ore 7 alle 18

domenica 5 novembre dalle ore 7 alle 18

tariffa prevista: € 0,50 prima ora o frazione di ora; € 1 ad ora per ogni ora o frazione di ora successive alla prima.

– piazzale Exultet

mercole 1 novembre dalle ore 7 alle 18

domenica 5 novembre dalle ore 7 alle 18

tariffa prevista: € 0,50 prima ora o frazione di ora; € 1ad ora per ogni ora o frazione di ora successive alla prima.