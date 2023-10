Fiorella Mannoia e Danilo Rea con lo spettacolo “Luce” a Bari

Fa tappa il 7 novembre al Teatro Petruzzelli di Bari, “Luce”, il tour di Fiorella Mannoia e Danilo Rea che, dopo il successo estivo, arriva nei teatri con la sua atmosfera intima e potente a lume di candela. Il consolidato sodalizio tra Mannoia e Rea si rinnova, dando vita ad un concerto unico, perfetto nella sua essenzialità: solo la voce di Fiorella, tra le più grandi cantautrici ed interpreti della canzone italiana, e il piano di Danilo, uno dei musicisti jazz più apprezzati del nostro paese e non solo, in grado di spaziare su qualunque repertorio con il suo estro e la sua sensibilità musicale.

Uno spettacolo unico ed emozionante in cui il repertorio e i successi di Fiorella e la melodia della canzone e l’improvvisazione jazz di Rea si incontrano in una perfetta alchimia sonora, in un live capace di incantare il pubblico con la sua intensità.

“Luce” è prodotto da Friends & Partners, Oyà e Mercurio Management; i biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne e nei circuiti di vendita abituali.

Di seguito il calendario aggiornato della tournée:

25 ottobre Brescia- Teatro Grande (concerto per AIRC)

26 ottobre Biella- Teatro Odeon

29 ottobre Roma- Auditorium Parco della Musica

31 ottobre Torino- Teatro Colosseo

2 novembre Sanremo- Teatro Ariston

5 novembre Assisi- Teatro Lyrick

7 novembre Bari- Teatro Petruzzelli

8 novembre Napoli- Teatro Augusteo

11 novembre Padova- Gran Teatro Geox

12 novembre Milano- Teatro degli Arcimboldi

14 novembre Alessandria – Teatro Alessandrino

22 novembre Bologna- Europauditorium

23 novembre Ancona- Teatro delle Muse

29 novembre Parma- Teatro Regio

30 novembre Mantova- Teatro Sociale

2 dicembre Cremona- Teatro Ponchielli

7 dicembre Catanzaro- Teatro Politeama

8 dicembre Rende (CS)- Teatro Garden

10 dicembre Palermo- Teatro Al Massimo

11 dicembre Catania- Teatro Metropolitan

13 dicembre Reggio Calabria- Teatro Cilea

16 dicembre Firenze- Teatro Verdi

18 dicembre Verona- Teatro Filarmonico

21 dicembre Lugano – Palazzo dei Congressi

23 dicembre Bergamo – Teatro Donizetti