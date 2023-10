Minaccia e aggredisce il padre per denaro: arrestato a Matera

Con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e atti persecutori aggravati, la Polizia ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un giovane di 29 anni, di Matera.

La misura, emessa dal giudice per le indagini preliminari, è stata eseguita in una struttura terapeutica. Il giovane – da quanto emerso dalle indagini – avrebbe tenuto un comportamento vessatorio nei confronti del padre, offendendolo e minacciandolo ripetutamente, per ottenere somme di denaro.

Gli episodi sarebbero avvenuti a casa e anche in auto, con aggressioni che hanno portato il genitore a ricorrere alle cure dei sanitari, anche dopo l’allontanamento da casa con richieste continue di denaro avvenute anche in piena notte.