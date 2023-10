Nascondeva pistola e proiettili nell’armadio: un arresto a Barletta

Nella serata di ieri i militari della Stazione di Barletta, durante un servizio perlustrativo di controllo del territorio, hanno proceduto a perquisizione personale e domiciliare nei confronti di un 38enne barlettano, già noto alle forze dell’ordine. Nell’ambito dell’attività i militari hanno rinvenuto, occultata presso l’abitazione del predetto all’interno di un armadio e sotto alcuni vestiti, una pistola modificata marca auto kima 85 cal 380 e n. 7 proiettili calibro 9×17 mm corto di cui l’uomo non ha saputo giustificare la provenienza.

I militari dell’Arma hanno quindi proceduto ad alcune verifiche specifiche sulle caratteristiche balistiche della pistola, risultata perfettamente funzionante, così come sul relativo munizionamento. Il tutto veniva sottoposto a sequestro. Il soggetto veniva quindi portato in caserma e successivamente tradotto presso il carcere di Trani, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno, avvisato dai militari. Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, all’arresto, seguirà l’interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa dell’indagato, la cui eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.