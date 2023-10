Tony Hadley a Bari, concerto-evento al Petruzzelli

La voce più affascinante del “new romantic” per un viaggio musicale fra passato, presente e futuro martedì 31 ottobre alle ore 21 a Bari per il terzo appuntamento di “Notti di Stelle – Winter Edition”.

Sul palcoscenico del Teatro Petruzzelli Tony Hadley, accompagnato dall’Orchestra della Magna Grecia diretta da Piero Romano, farà emozionare con i suoi più grandi successi: “True”, “Through the barricades”, “Gold”, “I’ll fly for you”, “Only when you leave”, “Lifeline”, “Soul boy”, proseguendo con “Skeen deep”, dall’ultimo album “Talking to the moon”, fra i più “suonati” dalle radio di tutto il mondo. E, ancora, le personali reinterpretazioni di hit amatissime dal grande pubblico, spaziando da Killers a Simon & Garfunkel e altre star del rock e del pop mondiale.

Concerto-evento per la Camerata Musicale Barese che propone il concerto affiancando alla parte ritmica un’orchestra sinfonica, l’Orchestra della Magna Grecia, diretta da un artista e organizzatore musicale pugliese molto attivo come è certamente il Maestro Piero Romano.

Tony Hadley, nato e cresciuto a Londra, pensava che il suo futuro sarebbe stato nel campo della medicina, fino a quando, da ragazzo, vinse una gara di canto e decise che la sua vocazione era cantare. Tutto quello che è accaduto dopo è storia! Tony ha continuato a guidare la band degli Spandau Ballet, guadagnandosi l’encomio di essere uno dei più grandi cantanti della musica pop.

La band ha avuto numerosi singoli e album di successo in tutto il mondo, tra i quali l’epico “Through the Barricades”, il numero uno internazionale “True”, e il tema non ufficiale delle Olimpiadi di Londra “Gold”. Verso la metà degli anni ’80, nonostante gli Spandau Ballet fossero superstar mondiali, le relazioni si incrinarono e la band si sciolse nel 1990.

Dopo due reunion ben documentate, che hanno generato il film rockumentary acclamato dalla critica “Soulboys of the Western World”, Tony ha lasciato definitivamente la band, per tornare alla sua carriera solista di successo, scrivendo, registrando e esibendosi in tutto il mondo.

Nel 2005 è stato premiato con una medaglia d’oro dalla British Academy of Composers and Songwriters. Il 2007 lo ha visto conquistare una nuova legione di fan quando è apparso come Billy Flynn a Chicago sul palco del West End. Oltre alla sua musica, presenta anche il suo programma radiofonico ogni sabato sera su Absolute Radio. Si occupa inoltre regolarmente di beneficenza, esibendosi e raccogliendo fondi per campagne per finanziare la ricerca medica per bambini malati e condizioni degenerative, e piccoli enti di beneficenza personali dove il suo nome può aiutare a fare la vera differenza. Nel 2015 ha avuto il grande privilegio di essere invitato a Buckingham Palace per incontrare la regina. Nel 2016 ha contribuito alla colonna sonora del film britannico “Eddie The Eagle” con Hugh Jackman. Il 2017 ha visto Tony invitato dall’attore Gary Oldman per esibirsi ai concerti tributi “Celebrating David Bowie” a Londra e Los Angeles, salendo sul palco insieme a Sting e Simon Le Bon. A febbraio 2019, nel corso della 69ª edizione del Festival di Sanremo, è stato ospite di ARISA. Durante la kermesse si è esibito in un duetto del brano in gara “Mi Sento Bene” coreografato dai KATAKLÒ. A maggio 2019 esce il suo nuovo lavoro “Talking to the moon” (Moonstone Records / Self Distribuzione). L’album è stato registrato tra Banbury, Aylesbury Vale e Carmarthenshire negli ultimi due anni e vede, al timone di produzione, Gary Stevenson e Mick Lister. Nel 2021 è uscita ‘Obvious’, scritta con Mick Lister, anch’essa nella top playlist di BBC2.

“Notti di Stelle” è una manifestazione organizzata dalla Camerata Musicale Barese e sostenuta dall’Unione Europea, dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia, dal Comune di Bari. Le attività di comunicazione e promozione sono finanziate, inoltre, da Pugliapromozione (PO Puglia FESR -FSE 2014-2020 Asse VI, Azione 6.8).