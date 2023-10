Uova contro bus Amtab, ancora teppisti a Bari

Nuovo lancio di uova contro i bus Amtab. Ad essere colpito un mezzo della linea 6 in corso Mazzini. Un gruppo di ragazzi ha iniziato a lanciare delle uova colpendo in pieno il vetro anteriore e quello laterale. Continuano così gli atti di vandalismo nei confronti dei bus Amtab, atti che aumentano in prossimità di Halloween.